На улице Ушинского каршеринг насмерть сбил пожилую женщину

Сотрудники полиции предпринимают меры для установления личности водителя.

Во вторник, 5 февраля, в 22:46 на улице Ушинского у дома 2 произошло происшествие: неустановленный водитель автомобиля каршеринга сбил пожилую женщину, предположительно 75 лет, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, от полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении.

Сотрудники полиции предпринимают меры для установления личности водителя, а также погибшей.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что после смертельной аварии на Обводном канале водитель Hyundai стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.TV