После смертельной аварии на Обводном канале водитель Hyundai стал фигурантом уголовного дела

Виновнику аварии вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В отношении водителя Hyundai Solaris возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на набережной Обводного канала, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 5 февраля.

Вечером 3 февраля 27-летний фигурант, двигаясь в сторону проспекта Обуховской обороны, наехал на находившегося на дороге 62-летнего водителя, который вышел из своей машины Volkswagen Passat, припаркованной из-за технической неисправности. Позже управлявший Hyundai врезался и в сам авто Volkswagen и столкнулся с иномаркой BMW X6 под управлением 57-летнего мужчины.

В результате водитель неисправного автомобиля скончался на месте. За рулем BMW был сооснователь международной сети магазинов одежды Oodji Дмитрий Гарбузов.

Виновнику аварии вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее мы рассказывали о том, что в отношении водителя фуры, который сбил насмерть женщину на Полевой Сабировской, возбудили дело.

Фото: Piter.TV