В смертельном ДТП на Обводном канале пострадал основатель бренда одежды

Мужчина не получил серьезных травм.

В смертельном ДТП, которое произошло накануне на набережной Обводного канала в Петербурге, пострадал основатель бренда одежды. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Напомним, 27-летний водитель Hyundai Solaris наехал на находившегося на проезжей части 62-летнего мужчину. Последний вышел из своей машины Volkswagen Passat, припаркованной из-за технической неисправности. После Hyundai врезался в Volkswagen и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении BMW Х6 под управлением 57-летнего водителя.

В результате водитель неисправной иномарки скончался на месте, все обстоятельства выясняются.

А за рулем BMW был сооснователь международной сети магазинов одежды Oodji Дмитрий Гарбузов. Мужчина не получил серьезных травм.

Ранее мы рассказывали о том, что на перекрестке Богатырского и Полевой Сабировской грузовик сбил насмерть женщину.

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