  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На перекрестке Богатырского и Полевой Сабировской грузовик сбил насмерть женщину
Сегодня, 14:37
243
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На перекрестке Богатырского и Полевой Сабировской грузовик сбил насмерть женщину

0 0

Все детали происшествия устанавливаются.

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельной аварии с пешеходом в Приморском районе. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 4 февраля правоохранителям поступило сообщение о том, что на пересечении Богатырского проспекта и Полевой Сабировской улицы, на пешеходном переходе, грузовик сбил человека. 

На месте было установлено, что 66-летний водитель фуры SITRAK, поворачивая с Богатырского проспекта направо в сторону улицы Байконурской, совершил наезд на 28-летнюю женщину. В результате она скончалась. 

Все детали происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Кузнецова автомобиль сбил велосипедиста. 

Фото: Piter.TV 

Теги: богатырский проспект, полевая сабировская улица, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии