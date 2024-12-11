На перекрестке Богатырского и Полевой Сабировской грузовик сбил насмерть женщину

Все детали происшествия устанавливаются.

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельной аварии с пешеходом в Приморском районе.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 4 февраля правоохранителям поступило сообщение о том, что на пересечении Богатырского проспекта и Полевой Сабировской улицы, на пешеходном переходе, грузовик сбил человека.

На месте было установлено, что 66-летний водитель фуры SITRAK, поворачивая с Богатырского проспекта направо в сторону улицы Байконурской, совершил наезд на 28-летнюю женщину. В результате она скончалась.

Все детали происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Кузнецова автомобиль сбил велосипедиста.

Фото: Piter.TV