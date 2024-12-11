На проспекте Кузнецова автомобиль сбил велосипедиста

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на проспекте Кузнецова, в результате которого пострадал велосипедист. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, 1 февраля 2025 года в 17:30 у дома 29 по проспекту Кузнецова 48-летний водитель автомобиля Kia K5 совершил наезд на 17-летнего велосипедиста. Велосипедист, управляя электровелосипедом, пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, не спешившись.

В результате ДТП велосипедист получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. По факту аварии вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.

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Фото: Piter.TV