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На набережной Обводного канала погиб водитель Volkswagen Passat
Сегодня, 9:04
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На набережной Обводного канала погиб водитель Volkswagen Passat

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Он вышел на проезжую часть из неисправного автомобиля.

Полиция Невского района проводит проверку по факту гибели водителя, который остановился на проезжей части из-за неисправности автомобиля и вышел на дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 20 по набережной Обводного канала 3 февраля в 22:15 водитель Hyundai Solaris (27 лет) наехал на находившегося на проезжей части 62-летнего водителя, который ранее вышел из своего автомобиля Volkswagen Passat, припаркованного из-за технической неисправности. После чего Hyundai наехал на Volkswagen и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем BMW Х6 под управлением 57-летнего водителя.

В результате ДТП водитель неисправного автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм.

Также в массовом ДТП на трассе "Петербург — Матокса" погиб водитель Lada.

Фото: Piter.tv

Теги: hyundai solaris, volkswagen passat, набережная обводного канала
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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