  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В массовом ДТП на трассе "Петербург — Матокса" погиб водитель Lada
Сегодня, 8:26
123
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В массовом ДТП на трассе "Петербург — Матокса" погиб водитель Lada

0 0

Столкнулись три машины.

Правоохранители Всеволожского района проводят проверку по факту смертельного ДТП, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 3 февраля на 7-м километре автодороги "Петербург — Матокса" 61-летний водитель Lada Granta при выполнении маневра выехал на "встречку", где столкнулся с машиной Haval под управлением 41-летнего мужчины, а после – с иномаркой BMW, которую вел 43-летний водитель. 

В результате аварии управлявший Lada от полученных травм скончался. Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что суд лишил прав водителя, который пришиб прохожую дверцей фургона на проспекте Славы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: массовое дтп, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии