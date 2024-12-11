В массовом ДТП на трассе "Петербург — Матокса" погиб водитель Lada

Столкнулись три машины.

Правоохранители Всеволожского района проводят проверку по факту смертельного ДТП, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 3 февраля на 7-м километре автодороги "Петербург — Матокса" 61-летний водитель Lada Granta при выполнении маневра выехал на "встречку", где столкнулся с машиной Haval под управлением 41-летнего мужчины, а после – с иномаркой BMW, которую вел 43-летний водитель.

В результате аварии управлявший Lada от полученных травм скончался. Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что суд лишил прав водителя, который пришиб прохожую дверцей фургона на проспекте Славы.

Фото: Piter.TV