Суд лишил прав водителя, который пришиб прохожую дверцей фургона на проспекте Славы

На судебное заседание он не явился, но в письме обозначил, что считает себя виновным.

Мировой судья участка №191 Северной столицы привлек к административной ответственности водителя фургона, по вине которого в ноябре прошлого года пострадала петербурженка, – рассказали в Объединенной пресс-службе судов города на Неве.

В суде установили, что утром 27 ноября водитель, двигаясь по дворовому проезду вдоль дома №7 по проспекту Славы, не обратил внимание на открывшуюся заднюю дверь его фургона и ударил ей случайную прохожую. Причинив пострадавшей телесные повреждения, с места ДТП виновник скрылся.

Позже он проигнорировал судебное заседание, написав в протоколе, что считает себя виновным в произошедшем. Потерпевшая попросила строго наказать водителя.

Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 3 месяца (максимум 1.5 года). Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге водитель, устроив ДТП на Бассейной улице, скрылся с места происшествия.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга