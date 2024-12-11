В Петербурге водитель, устроив ДТП на Бассейной улице, скрылся с места происшествия

Покорёженная машина теперь стоит на стоянке.

На Бассейной улице, у дома №83, произошло дорожно-транспортное происшествие, после которого водитель покинул место аварии, оставив свой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Подписчики группы, комментируя инцидент, пошутили о рассеянности водителя, сравнивая его с персонажем из известного стихотворения Самуила Маршака.

Обстоятельства ДТП в настоящее время уточняются. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск водителя, скрывшегося с места происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Каменноостровском проспекте задержанный подросток напал на полицейских.

Видео и фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" (Evgeniy Burmenskiy)