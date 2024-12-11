На Каменноостровском проспекте задержанный подросток напал на полицейских

У пострадавших зафиксировали химические ожоги.

В Петроградском районе Петербурга задержанный подросток напал на сотрудников полиции, пишет 78.ru.

Уточняется, что 25 января из местного социального центра сбежал 14-летний воспитанник. Нахождение мальчика установили 2 февраля, однако около дома 37 по Каменноостровскому проспекту он распылил в лицо правоохранителям содержимое газового баллончика.

К медикам за помощью обратились двое полицейских, у них зафиксировали химические ожоги. После мужчин отпустили в удовлетворительном состоянии.

Подростка передали законным представителям. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV