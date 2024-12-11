  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Каменноостровском проспекте задержанный подросток напал на полицейских
Сегодня, 16:17
130
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Каменноостровском проспекте задержанный подросток напал на полицейских

0 0

У пострадавших зафиксировали химические ожоги.

В Петроградском районе Петербурга задержанный подросток напал на сотрудников полиции, пишет 78.ru. 

Уточняется, что 25 января из местного социального центра сбежал 14-летний воспитанник. Нахождение мальчика установили 2 февраля, однако около дома 37 по Каменноостровскому проспекту он распылил в лицо правоохранителям содержимое газового баллончика. 

К медикам за помощью обратились двое полицейских, у них зафиксировали химические ожоги. После мужчин отпустили в удовлетворительном состоянии. 

Подростка передали законным представителям. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина избил женщину-фельдшера в Выборгском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: каменноостровский проспект, нападение на полицейских
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии