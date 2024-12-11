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Пьяный мужчина избил женщину-фельдшера в Выборгском районе
Сегодня, 9:07
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Пьяный мужчина избил женщину-фельдшера в Выборгском районе

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В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В полицию доставили нетрезвого мужчину, который напал на женщину-фельдшера. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В ночь на 3 февраля правоохранителям поступила информация из больницы о том, что к ним с ушибами головы и сотрясением поступила 45-летняя фельдшер. После оказания помощи ее отпустили домой.

Полицейские установили, что накануне вечером бригада "скорой" приехала к 29-летнему мужчине, потерявшему сознание в помещении прачечной в доме 16 по проспекту Художников. Чуть позже он пришел в себя и нанес медику телесные повреждения. 

Пьяного дебошира задержали. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Горожанин помещен в спецприемник, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: полиция Петербурга раскрыла оба нападения на медиков скорой помощи. 

Фото: Piter.TV

Теги: нападение на фельдшера, проспект художников
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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