Полиция Петербурга раскрыла оба нападения на медиков скорой помощи

Подозреваемых оперативно задержали.

Петербургские полицейские оперативно раскрыли оба случая нападения на сотрудников скорой медицинской помощи, произошедшие в конце января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Первый инцидент произошёл 26 января. В полицию Приморского района поступило сообщение о нападении на 48-летнего водителя скорой помощи. Инцидент произошел возле дома 5 по Лыжному переулку в ходе дорожного конфликта. Водитель автомобиля Audi избил медика и скрылся с места происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение лёгкого вреда здоровью).

Второй инцидент произошёл 29 января в Невском районе. В полицию обратился 35-летний фельдшер скорой помощи, сообщив, что около 21:00 он и его 33-летняя коллега были избиты неизвестным в подъезде дома 15, корпус 2 по Искровскому проспекту, куда они приехали на вызов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ.

Вчера, 31 января, сотрудники полиции раскрыли оба преступления. Сотрудники уголовного розыска Приморского района задержали 43-летнего водителя, подозреваемого в нападении на водителя скорой помощи. В свою очередь, сотрудники уголовного розыска Невского района по горячим следам задержали 39-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в нападении на фельдшеров.

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Фото: Piter.TV