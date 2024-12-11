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В отношении водителя фуры, который сбил насмерть женщину на Полевой Сабировской, возбудили дело
Сегодня, 8:57
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В отношении водителя фуры, который сбил насмерть женщину на Полевой Сабировской, возбудили дело

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Пешеход скончалась на месте.

В отношении водителя фуры, сбившего женщину, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, днем 4 февраля в полицию Приморского района поступила информация о ДТП на перекрестке Богатырского проспекта и улицы Полевой Сабировской. Установлено, что 66-летний мужчина за рулем SITRAK наехал на 28-летнюю горожанку. Пешеход скончалась на месте. 

Водителю вменяют ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Ранее мы рассказывали о том, что в смертельном ДТП на Обводном канале пострадал основатель бренда одежды. 

Фото: Piter.TV 

Теги: смертельное дтп, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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