В отношении водителя фуры, который сбил насмерть женщину на Полевой Сабировской, возбудили дело

Пешеход скончалась на месте.

В отношении водителя фуры, сбившего женщину, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, днем 4 февраля в полицию Приморского района поступила информация о ДТП на перекрестке Богатырского проспекта и улицы Полевой Сабировской. Установлено, что 66-летний мужчина за рулем SITRAK наехал на 28-летнюю горожанку. Пешеход скончалась на месте.

Водителю вменяют ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Ранее мы рассказывали о том, что в смертельном ДТП на Обводном канале пострадал основатель бренда одежды.

Фото: Piter.TV