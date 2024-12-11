Петербургский школьник вспорол живот велосипедом на тренировке

Инцидент находится на стадии расследования правоохранительных органов.

Тренировка по велоспорту в торговом центре Приморского района Санкт-Петербурга завершилась для 10-летнего ребёнка госпитализацией. Мальчика пришлось доставить в реанимацию, сообщает "Фонтанка" 5 февраля.

Медицинский персонал эвакуировал ребёнка из торгового центра на Планерной улице. Врачи диагностировали у него открытую рану живота и ушибленное повреждение на боку. Оказалось, что ребёнок упал во время тренировки и ударился животом о тормозную ручку велосипеда.

Инцидент находится на стадии расследования правоохранительных органов.

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Фото: Piter.TV