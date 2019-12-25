На поддержку рождаемости в Петербурге предусмотрели 2,7 млрд рублей

1. Беглов рассказал, сколько Петербург потратит на поддержку семей до 2029 года.

В Петербурге предусмотрели 98 млрд рублей на поддержку семей с детьми в 2027–2029 годах. Средства заложены в проект городского бюджета в рамках национального проекта "Семья". Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

На выплату единого пособия в ближайшие 3 года планируют направить 49,6 млрд рублей. Оно предназначено для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках, а также одного из родителей, усыновителей или опекунов детей младше 17 лет.

Еще 30,6 млрд рублей предусмотрено на региональные ежемесячные и единовременные выплаты семьям с детьми. На меры по поддержке рождаемости в бюджете заложили 2,7 млрд рублей.

Отдельным направлением остается обеспечение бесплатным питанием школьников и студентов колледжей. На эти цели в течение 3 лет выделят 39,6 млрд рублей. Благодаря этой мере бесплатно питаются более 56 % учащихся.

Беглов также напомнил о действующих в городе мерах поддержки. Петербург стал первым российским городом, где отменили родительскую плату за посещение государственных детских садов. Кроме того, во всех районах работают пункты проката вещей первой необходимости для детей до 2 лет и служба "Социальная няня" на базе районных центров помощи семье и детям.

Ранее мы сообщили о том, что микробизнес Петербурга возглавил рейтинг зарплат в первом полугодии.

Фото: Piter.TV