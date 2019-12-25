Петербургские баскетболисты на колясках выиграли титул чемпионов России

Сборная Петербурга стала чемпионом России по баскетболу на колясках.

Сборная Санкт-Петербурга завоевала титул чемпиона России по баскетболу на колясках. Об этом сообщили в Комитете по физической культуре и спорту города.

Решающий, пятый круг турнира завершился в Алексине Тульской области. В финальной встрече петербуржцы уступили казанской команде "Крылья Барса" и заняли второе место на этом отрезке соревнований. Однако очков, набранных по итогам всех кругов, хватило, чтобы оформить чемпионский титул.

В комитете на успех спортсменов отреагировали словами "Невероятная гордость!". В остальных матчах пятого круга команда выступила уверенно и одержала три крупные победы: "Легион-Югра" из Нягани был разгромлен со счётом 86:25, тюменский "Шанс" — 76:31, а московский "МБА-Фалькон" — 84:52.

Подготовкой команды занимаются тренеры Геннадий Щетинин, Дмитрий Ситников, Мария Лайкова и Евгения Романова.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту города