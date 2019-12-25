Замерзшего пенсионера обнаружили на проезжей части в центре Петербурга

ОМОН спас пожилого петербуржца с признаками переохлаждения.

Сотрудники ОМОН "Бастион" Росгвардии помогли 78-летнему петербуржцу, которому стало плохо на улице в ночь на 6 ноября. Пожилого мужчину обнаружили во время патрулирования около четырех часов утра на перекрестке Казанской улицы и Фонарного переулка.

Росгвардейцы заметили прохожего, который передвигался по проезжей части с нарушенной координацией движений. Они попросили его перейти на тротуар и попытались выяснить личность мужчины и причины его состояния. Однако пенсионер не смог ответить на вопросы: он выглядел растерянным, был дезориентирован, замерз и казался истощенным. Признаков алкогольного опьянения у него не обнаружили.

Бойцы ОМОН поняли, что мужчине требуется медицинская помощь, и предложили ему согреться в здании отряда. Они вызвали скорую помощь и полицию, а до приезда медиков предоставили пенсионеру теплую одежду и горячее питье.

Мобильного телефона у петербуржца не было, однако при нем находились паспорт, пенсионное удостоверение и справка об инвалидности. Документы помогли сотрудникам установить его личность.

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Фото: Piter.TV