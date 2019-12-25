В 2026 году в РФ просили убежище 25 граждан США, Канады и Великобритании

Раскрыта статистика по подаче ходатайств об убежище из стран Запада и Ближнего Востока.

Убежище на российской территории за первые девять месяцев 2026 года попросили 25 иностранных граждан. Речь идет о представителях США, Канады и Великобритании. Соответствующими статистическими данными поделились журналисты из информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы правоохранительных органов. В МВД уточнили, что с января по сентябрь об убежище ходатайствовали 11 американцев, восемь канадцев и шестеро британцев. По сравнению с тремя кварталами 2025 года, количество обратившихся за предоставлением убежища в РФ иностранцев из этих западных государств уменьшилось на 6, 3 и 4 соответственно. В общей сложности за прошлый из США, Канады и Великобритании в Россию было подано 30 заявлений. За девять месяцев 2024 года от иностранцев из этих трех стран поступило 48 заявлений, в 2023 году - 33, в 2022 году - только 14.

В общей сложности за три квартала текущего года с ходатайствами о предоставлении убежища обратились 3 802 иностранца. Украинцы составили почти половину из них (2 056). На втором месте рейтинга по подаче ходатайств об убежище расположились граждане Сирии (641), на третьем - Афганистана (190). В топ-пять попали граждане Узбекистана (93) и Ирана (88). Из граждан ЕС больше всего заявлений о предоставлении временного убежища поступило от граждан ФРГ.

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Фото: Piter.tv