Подростки сломали сверстнику нос в туалете петербургского ТЦ

Родителю рекомендовали сделать сыну операцию для восстановления носа, но он решил подождать, надеясь, что всё заживёт само.

В одном из торговых центров Петербурга подвергся нападению 16-летний подросток.

Как сообщил 78.ru, мальчик вместе с друзьями гулял по торговым рядам, когда к нему подошли другие подростки. Один из них пригласил парня пройти в туалет для разговора. Подросток согласился. В туалете на него напали и жестоко избили.

Отец отвёз пострадавшего сына в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и сломанный нос. Родителю рекомендовали сделать сыну операцию для восстановления носа, но он решил подождать, надеясь, что всё заживёт само.

Ранее мы сообщили о том, что женщина выпала с 11-го этажа на Авиаконструкторов.

Фото: Piter.TV