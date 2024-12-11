Женщина выпала с 11-го этажа на Авиаконструкторов

В ноябре в квартире, где проживала пенсионерка, произошел пожар.

В Петербурге на проспекте Авиаконструкторов с 11 этажа выпала 63-летняя женщина, сообщает портал 78.ru. Ранее она выражала недовольство по поводу соседей, которые якобы распыляли сероводород и организовывали в своем доме опасное производство.

В ноябре в квартире, где проживала пенсионерка, произошел пожар. Во время происшествия были изъяты обгоревшие 83 однодолларовые банкноты, три купюры по 500 евро, девять по 100 евро, одна банкнота в 50 швейцарских франков, четыре мобильных телефона и два паспорта граждан США.

В результате предыдущего инцидента женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести, вызванным острым ингаляционным отравлением от продуктов горения.

Ранее мы сообщили о том, что сорвавшийся с высоты подросток с синдромом Дауна скончался в петербургской реанимации.

Фото: Piter.TV