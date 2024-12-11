Сорвавшийся с высоты подросток с синдромом Дауна скончался в реанимации

Врачи зафиксировали у пострадавшего серьезные травмы.

В воскресенье, 9 февраля, в Петербурге трагически погиб 17-летний подросток с синдромом Дауна, упавший с высоты пятого этажа. Молодой человек пытался выбраться из квартиры, используя связанные между собой простыни, пишет 78.ru.

Несмотря на старания медицинских работников, юноша умер в реанимационном отделении Детской городской больницы №2, так и не придя в сознание.

Напомним, инцидент произошел утром 3 февраля на Богатырском проспекте. Подросток решил покинуть дом через окно, спустившись по связанным простыням. Во время спуска он сорвался и упал с большой высоты. Врачи зафиксировали у пострадавшего серьезные травмы: черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб легких, а также переломы бедра, ребер, ключицы и левой руки.

Ранее мы сообщили о том, что ученик петербургской школы ударил одноклассника молотком по голове.

Фото: Piter.TV