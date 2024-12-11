Подросток-инвалид сорвался с высоты, пытаясь спуститься по простыням из окна дома на Богатырском

Пострадавший был помещен в отделение реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

В Петербурге 17-летний подросток с ограниченными возможностями получил серьезные травмы после падения с высоты, когда попытался спуститься из окна своей квартиры по связанным простыням. Об этом информирует издание "Фонтанка".

Происшествие случилось 3 февраля на Богатырском проспекте. Мать юноши услышала подозрительный шум из его комнаты и обнаружила там открытое окно и связанные вместе простыни. Предполагается, что подросток решил воспользоваться ими для спуска, но потерял равновесие и упал.

Молодого человека госпитализировали. Врачи диагностировали у него множественные повреждения, включая закрытые черепно-мозговые травмы, перелом бедра и предплечья со смещением, а также другие серьезные травмы. Пострадавший был помещен в отделение реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что подросток имеет статус инвалида с детства и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он обучается дома.

Ранее мы сообщили о том, что из квартиры на Просвещения госпитализировали двухлетнюю девочку, упавшую с детского стульчика.

Фото: Piter.TV