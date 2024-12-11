Из квартиры на Просвещения госпитализировали двухлетнюю девочку, упавшую с детского стульчика

Её состояние оценивается как тяжёлое.

В Петербурге двухлетняя девочка получила травму головы, упав с детского стула. Она была доставлена в больницу.

Как передает телеканал "Санкт-Петербург", вечером 1 февраля в полицию поступило сообщение из детской больницы, где врачи сообщили, что к ним поступила двухлетняя девочка с различными травмами. Её состояние оценивается как тяжёлое.

Установлено, что незадолго до инцидента девочка упала с детского стульчика в квартире, оставаясь без должного внимания со стороны матери.

Ранее мы сообщили о том, что девочка потеряла сознание и ударилась головой на экскурсии в Петергофе.

Фото: Piter.TV