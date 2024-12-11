Девочка потеряла сознание и ударилась головой на экскурсии в Петергофе

Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

В Петергофе восьмилетняя девочка из Петербурга потеряла сознание и получила серьезные травмы, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел накануне, когда девочка вместе с бабушкой отправилась на экскурсию. Во время прогулки ребенок внезапно упал, потеряв сознание.

Пострадавшая была срочно доставлена в медицинское учреждение с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и линейный перелом затылочной кости. Состояние девочки оценивается как тяжелое.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные взорвали чистящее средство перед подростком на площадке в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV