Неизвестные взорвали чистящее средство перед подростком на площадке в Красногвардейском районе

Состояние здоровья ребенка классифицируется как средней степени тяжести.

Двое подростков проделали опыт с реагентами в бутылке, который закончился взрывом. В результате 13-летнему мальчику, проживающему на улице Коммуны, потребовалась госпитализация. Как сообщает "Фонтанка", инцидент произошел в воскресенье днем на детской площадке в одном из дворов Красногвардейского района.

Согласно предварительной информации, в непосредственной близости от мальчика эксперименты проводили, которые в итоге вызвали взрыв. В результате химикаты попали в глаза и на губы юноши. Он сообщил своей матери, что не знает тех, кто причинил ему вред, так как после инцидента они скрылись.

Медицинские работники госпитализировали подростка в одну из городских больниц с химическим ожогом. Состояние здоровья ребенка классифицируется как средней степени тяжести.

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Фото: Piter.TV