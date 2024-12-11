Полиция разбирается в дорожном конфликте с ножом и травматом на Пейзажной

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 28 января, в 13:50 полиция Красногвардейского района получила сообщение от жителя о том, что во дворе дома 2/2 по улице Пейзажная неизвестный человек угрожает ему пистолетом и ударяет по капоту машины.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие сотрудники патрульной службы доставили обоих участников конфликта, двух 42-летних мужчин, в отделение для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Было установлено, что инцидент произошёл из-за спора о парковочном месте. Один из водителей начал махать ножом, а второй в ответ повредил задний бампер и разбил задний фонарь на машине первого участника, Volkswagen Touareg, а затем стал угрожать ему травматическим пистолетом.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что у жителя Гатчины отобрали деньги с помощью гантели во время застолья.

Фото: Piter.TV