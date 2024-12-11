У жителя Гатчины отобрали деньги с помощью гантели во время застолья

Подозреваемые были задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

В понедельник, 27 января, в 04:11 в полицию Гатчинского района Ленобласти поступила информация от 34-летнего жителя города. Накануне он проводил время, распивая алкогольные напитки в квартире дома 1 на улице Володарского в Гатчине. Один из присутствующих в компании врезал ему по голове гантелей и забрал 33 000 рублей, после чего с похищенными деньгами скрылся.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). В тот же день, рядом с домом 22 по улице Чкалова, сотрудники полиции задержали двух мужчин, 36-летних местных жителей, подозреваемых в совершении указанного преступления.

Подозреваемые были задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что стрелок по банкам во дворе на Васильевском острове пришёл в полицию с повинной.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)