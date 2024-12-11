Стрелок по банкам во дворе на Васильевском острове пришёл в полицию с повинной

Подозреваемый заявил о готовности компенсировать причинённый ущерб. Ему может грозить уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Во вторник, 28 января, появилась информация о том, что два дня назад на 9-й линии Васильевского острова в Петербурге произошел инцидент со стрельбой по банкам. Подозреваемый сам явился в полицию с признанием.

Как сообщает "Фонтанка", на шум обратили внимание местные жители. Они рассказали, что неизвестный вместе с подругой устроили во дворе импровизированный тир, параллельно употребляя алкоголь.

Под подозрение попал 36-летний токарь-карусельщик. Он добровольно пришел в полицию и выразил раскаяние. Мужчина сообщил, что использовал пневматическое ружье для стрельбы по картонным мишеням и металлическим банкам.

Кроме того, подозреваемый заявил о готовности компенсировать причинённый ущерб. Ему может грозить уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы сообщили о том, что похищение подростка в Колпино обернулось уголовным делом.

Фото: Piter.TV