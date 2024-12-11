Ученик петербургской школы ударил одноклассника молотком по голове

Как сообщают учителя, 14-летний мальчик, который инициировал нападение, в целом учится хорошо, но часто отвлекается на уроках и остро воспринимает замечания.

В петербургской школе на Кондратьевском проспекте произошел инцидент между двумя учениками восьмого класса во время перемены. Согласно информации 78.ru, один из мальчиков проявлял агрессию по отношению к своему однокласснику и его подруге, угрожая им. Подросток вернулся с молотком и жестоко отомстил своему обидчику, ударив его по голове.

Как сообщают учителя, 14-летний мальчик, который инициировал нападение, в целом учится хорошо, но часто отвлекается на уроках и остро воспринимает замечания. У него возникают трудности в общении с преподавателями и сверстниками. Однако, его семья не состоит на учете, и у него есть все необходимое для жизни.

Потерпевший, наоборот, имеет проблемы с учебой, часто конфликтует и пытается отстаивать свои интересы с помощью физической силы. Известно, что он занимается борьбой. Этот ученик воспитывается в полной семье и также не испытывает недостатка в чем-либо.

Прокуратура Калининского района начала проверку по факту конфликта. Ведомство определит причины и обстоятельства произошедшего, оценит соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних и образовательных стандартов. Также будет дана оценка действиям сотрудников соответствующих организаций и ведомств, занимающихся профилактикой правонарушений. В случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Ранее мы сообщили о том, что пятиклассник напал на учительницу математики на Кондратьевском проспекте.

Фото: Piter.TV