Пятиклассник напал на учительницу математики на Кондратьевском проспекте

Мать мальчика признала, что у сына есть психические отклонения. Еще в сентябре школу пришлось уговаривать принять его в пятый класс, что привело к напряженности в отношениях с родителями.

В конце января в школе на Кондратьевском проспекте Петербурга произошел конфликт между учительницей и учеником пятого класса, сообщает 78.ru.

Учительница рассказала, что увидела, как мальчик бил своего одноклассника, и попыталась вмешаться. Однако ученик отреагировал агрессией и набросился на преподавателя. К счастью, на помощь пришла другая сотрудница школы, которая смогла удержать подростка.

Пострадавшая учительница была доставлена в больницу с гипертоническим кризом, где ей также диагностировали легкие травмы головы.

Как выяснилось позже, этот случай не был первым проявлением агрессии со стороны школьника. Мать мальчика признала, что у сына есть психические отклонения. Еще в сентябре школу пришлось уговаривать принять его в пятый класс, что привело к напряженности в отношениях с родителями.

Директор школы подтвердила, что сейчас специальная комиссия занимается внутренним расследованием инцидента. Она заверила, что в целом обстановка в образовательном учреждении стабильная.

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Фото: Piter.TV