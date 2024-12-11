Мужчина напал с ножом на бывшую жену в Красносельском районе

Пострадавшую срочно доставили в больницу, состояние её здоровья оценивается как тяжёлое.

В вторник, 5 февраля, в 13:52 в полицию Красногвардейского района обратилась 39-летняя женщина, сообщившая, что в квартире по адресу проспект Маршала Жукова, дом 14, её отец избивает мать.

Сотрудники патрульно-постовой службы немедленно прибыли на место происшествия, где задержали безработного 69-летнего жителя Ставропольского края. Во время ссоры мужчина нанёс несколько ножевых ранений своей бывшей жене, которой сейчас 65 лет.

Пострадавшую срочно доставили в больницу, состояние её здоровья оценивается как тяжёлое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение тяжкого вреда здоровью). Задержанный помещён под стражу согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

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Фото: Piter.TV