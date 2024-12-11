"Дроп" забрал 3 млн рублей у 76-летней пенсионерки с улицы Федосеенко

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

25 января в 15:20 в полицию Центрального района обратилась 76-летняя пенсионерка, проживающая по адресу улица Федосеенко, дом 16, с сообщением о том, что 18 января ей поступил звонок от неизвестного лица, который, представившись сотрудником банка, убедил ее снять все свои сбережения и передать их курьеру якобы для обеспечения безопасности денег.

Следуя указаниям мошенника, пожилой женщине 21 января удалось снять через банкоматы на Лесном проспекте, 63 и на Кондратьевском проспекте, 53 сумму в размере 3 122 549 рублей, которые она впоследствии передала "дропу".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). 3 февраля в 21:30 сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления был задержан безработный 18-летний мужчина по месту его проживания в квартире дома 6 на улице Архитектора Белова.

Задержание подозреваемого произошло на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина в Петербурге получил условный срок за незаконное хранение патронов.

Фото: Piter.TV