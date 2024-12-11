Мужчина в Петербурге получил условный срок за незаконное хранение патронов

Мужчина полностью признал свою вину и выразил раскаяние.

Колпинский районный суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении спортивно-охотничьих патронов. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга, пишет "Петербургский дневник".

Установлено, что в начале октября прошлого года обвиняемый незаконно купил пять патронов к различным видам оружия, которые затем хранил до момента обыска сотрудниками отдела полиции ОМВД России по Колпинскому району.

Мужчина полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Учитывая наличие у него несовершеннолетнего ребенка и подростка на иждивении, суд назначил ему три года условного срока с испытательным периодом в один год. Патроны подлежат уничтожению.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец 6,5 лет проведет в колонии за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Фото: Piter.TV