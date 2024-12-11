Петербуржец 6,5 лет проведет в колонии за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Он планировал незаконно сбыть их через почтовые отправления воздушным транспортом по различным городам.

Московский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего петербуржца. Он признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "г" ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном и особо крупном размере).

В апреле 2024 года мужчина поместил наркотики в портативные музыкальные колонки и игровые приставки. Он планировал незаконно сбыть их через почтовые отправления воздушным транспортом по различным городам, однако его действия пресекли сотрудники транспортной полиции.

Запрещенные вещества мужчина хранил при себе и по месту жительства.

Из незаконного оборота изъято более 800 граммов наркотических средств и психотропных веществ.

Суд приговорил виновного к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в квартире закладчика в Сосновом Бору нашли килограмм наркотиков и 2,5 млн рублей.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура