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Полиция задержала подозреваемых в разбое в магазине на Подольской
Сегодня, 11:45
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Полиция задержала подозреваемых в разбое в магазине на Подольской

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Мужчина и женщина похитили товар, угрожая продавцу отверткой.

Правоохранители задержали подозреваемых в разбое в магазине. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Адмиралтейского района 8 июля поступила информация о том, что в торговую точку на Подольской улице ворвались злоумышленники, похитившие товар, угрожая продавцу отверткой. На месте по "горячим следам" поймали 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину. 

Грабители были доставлены в отдел, в отношении них составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

Ранее мы рассказывали о том, что ограбивший квартиру на 6,2 млн рублей в Петроградском районе задержан в Москве. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, подольская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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