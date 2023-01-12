Полиция задержала подозреваемых в разбое в магазине на Подольской

Мужчина и женщина похитили товар, угрожая продавцу отверткой.

Правоохранители задержали подозреваемых в разбое в магазине. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Адмиралтейского района 8 июля поступила информация о том, что в торговую точку на Подольской улице ворвались злоумышленники, похитившие товар, угрожая продавцу отверткой. На месте по "горячим следам" поймали 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину.

Грабители были доставлены в отдел, в отношении них составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что ограбивший квартиру на 6,2 млн рублей в Петроградском районе задержан в Москве.

Фото: Piter.TV