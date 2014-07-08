В колонию на 3,5 года отправлена рецидивистка, избившая и ограбившая мужчину на Карпинского

Фигурантка похитила телефон и паспорт мужчины, торчащие из кармана брюк.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летней рецидивистки. Ей вменяют п. "г" ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 325 УК РФ, сообщили 5 июня в надзор ном ведомстве.

В июне 2024 года обвиняемая возле дома по улице Карпинского попросила у незнакомца телефон, чтобы позвонить. Получив отказ, она решила отомстить. Так началась драка, в ходе которой потерпевший упал. Фигурантка украла телефон и паспорт мужчины, торчащие из кармана брюк.

С учетом позиции государственного обвинителя виновной назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Фото: Piter.TV