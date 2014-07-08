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В колонию на 3,5 года отправлена рецидивистка, избившая и ограбившая мужчину на Карпинского
Сегодня, 14:48
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В колонию на 3,5 года отправлена рецидивистка, избившая и ограбившая мужчину на Карпинского

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Фигурантка похитила телефон и паспорт мужчины, торчащие из кармана брюк.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летней рецидивистки. Ей вменяют п. "г" ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 325 УК РФ, сообщили 5 июня в надзор ном ведомстве. 

В июне 2024 года обвиняемая возле дома по улице Карпинского попросила у незнакомца телефон, чтобы позвонить. Получив отказ, она решила отомстить. Так началась драка, в ходе которой потерпевший упал. Фигурантка украла телефон и паспорт мужчины, торчащие из кармана брюк. 

С учетом позиции государственного обвинителя виновной назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец ограбил квартиру девушки на Турку после ссоры. 

Фото: Piter.TV 

Теги: грабеж, улица карпинского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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