Петербуржец ограбил квартиру девушки на Турку после ссоры

Мужчина отправлен в колонию на 1 год.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), рассказали в надзорном ведомстве 4 июня.

Фигурант ночью 27 января, находясь в гостях у своей девушки в квартире дома по улице Турку, похитил ее 35 тыс. рублей, золотые кольцо и браслет. Обвиняемый пояснил, что поссорился с возлюбленной. Утром она ушла на работу, тогда он забрал из шкатулки драгоценности и деньги и скрылся.

Виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление потерпевшей о взыскании с осужденного материального ущерба в размере 49 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV