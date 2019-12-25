В деревне Лаврики подростки забрали самокаты у двух школьников и скрылись

Общий ущерб составил 10 тыс. рублей, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Всеволожского района разыскивают подростков, которые забрали самокаты у двух школьников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 3 июня с заявлениями обратились две жительницы деревни Лаврики. По словам женщин, возле дома 40 в этом населенном пункте пятеро неизвестных, применив физическую силу к их сыновьям, 12-летнему шестикласснику и 11-летнему ученику пятого класса, забрали у них транспортные средства и скрылись.

Общий ущерб составил 10 тыс. рублей, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причастных к преступлению ищут.

Ранее мы рассказывали о том, что дом предпринимателя в Зеленогорске ограбили на 4,5 млн рублей. Злоумышленник проник в жилище и забрал пять наручных часов общей стоимостью 4 млн рублей, 400 тыс. рублей и 800 долларов.

Фото: Piter.TV