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В деревне Лаврики подростки забрали самокаты у двух школьников и скрылись
Сегодня, 14:43
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В деревне Лаврики подростки забрали самокаты у двух школьников и скрылись

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Общий ущерб составил 10 тыс. рублей, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Всеволожского района разыскивают подростков, которые забрали самокаты у двух школьников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 3 июня с заявлениями обратились две жительницы деревни Лаврики. По словам женщин, возле дома 40 в этом населенном пункте пятеро неизвестных, применив физическую силу к их сыновьям, 12-летнему шестикласснику и 11-летнему ученику пятого класса, забрали у них транспортные средства и скрылись. 

Общий ущерб составил 10 тыс. рублей, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причастных к преступлению ищут. 

Ранее мы рассказывали о том, что дом предпринимателя в Зеленогорске ограбили на 4,5 млн рублей. Злоумышленник проник в жилище и забрал пять наручных часов общей стоимостью 4 млн рублей, 400 тыс. рублей и 800 долларов. 

Фото: Piter.TV  

Теги: кража, лаврики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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