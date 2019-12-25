Дом предпринимателя в Зеленогорске ограбили на 4,5 млн рублей

Злоумышленник проник в его жилище и забрал пять наручных часов общей стоимостью 4 млн рублей, 400 тыс. рублей и 800 долларов.

В Зеленогорске ограбили дом бизнесмена, подозреваемый уже определен, его разыскивают. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

По данным АН "Оперативное прикрытие", в полицию 3 июня обратился 60-летний предприниматель и заявил о краже на улице Героев. В период со 2 апреля по 12 мая злоумышленник проник в его жилище и забрал пять наручных часов общей стоимостью 4 млн рублей, 400 тыс. рублей и 800 долларов.

По подозрению ищут 41-летнего жителя Алтайского края, мужчину судили четыре раза. А потерпевший руководил фирмой по ремонту компьютерной техники, бизнес закрыл в 2023 году.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист обокрал гостей хостела на Невском проспекте. Он забрал личные вещи гостей и банковские карты.

Фото: Piter.TV