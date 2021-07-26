Рецидивист обокрал гостей хостела на Невском проспекте

Злоумышленник украл транспортные и банковские карты, переложив их в пакеты.

Росгвардейцы задержали рецидивиста, который похитил имущество гостей хостела на Невском проспекте. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 3 июня мужчина зашел в гостиницу и проник в кладовую. Там хранились сумки с вещами постояльцев. Злоумышленник украл также транспортные и банковские карты, переложив их в пакеты. Персонал заметил вора и воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Похитителем оказался 52-летний мужчина, ранее судимый за кражу, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, угон машины и оскорбление представителя власти. Его доставили в 78-й отдел полиции.

Ранее на Piter.TV: женщина нашла чужую банковскую карту и потратила 3 тыс. рублей в Выборгском районе.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти