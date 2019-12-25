Пассажирский поезд "Гранд Сервис Экспресс" отправился из Севастополя в Петербург под "Прощание славянки"

Уже разрешено движение автомобилей по переправе.

Из Симферополя выдвинулся в Петербург пассажирский поезд № 8. Состав поедет по Крымскому мосту. Он отправился в Северную столицу в 17:15 по расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".

Состав тронулся под марш "Прощание славянки". Напомним, еще сегодня утром проезд по переправе был закрыт из-за подрыва грузовика.

Уже разрешено движение автомобилей по Крымскому мосту. Оно открыто для легковушек и автобусов. Каждое транспортное средство внимательно осматривают.

Ранее на Piter.tv: Аксенов рассказал, когда начнутся работы на Крымском мосту.

Фото: Telegram / Shot