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Пассажирский поезд "Гранд Сервис Экспресс" отправился из Севастополя в Петербург под "Прощание славянки"
Сегодня, 18:36
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Пассажирский поезд "Гранд Сервис Экспресс" отправился из Севастополя в Петербург под "Прощание славянки"

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Уже разрешено движение автомобилей по переправе.

Из Симферополя выдвинулся в Петербург пассажирский поезд № 8. Состав поедет по Крымскому мосту.  Он отправился в Северную столицу в 17:15 по расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".

Состав тронулся под марш "Прощание славянки". Напомним, еще сегодня утром проезд по переправе был закрыт из-за подрыва грузовика. 

Уже разрешено движение автомобилей по Крымскому мосту. Оно открыто для легковушек и автобусов. Каждое транспортное средство внимательно осматривают.

Ранее на Piter.tv: Аксенов рассказал, когда начнутся работы на Крымском мосту. 

Фото: Telegram / Shot

 

 

Теги: атака на крымский мост, подрыв на крымском мосту, поезд из крыма поехал в петербург, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости России,

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