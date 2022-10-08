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Керченская паромная переправа начала работу

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Очередь на первый паром в Керчи растянулась на три километра. 

После взрыва на Керченском мосту для организации сообщения между Крымом и материком ввели в работу паромы. Переправа уже возобновила движение. Об этом сообщили в Минтрансе. 

Первый паром начал подготовку к погрузке. Еще три готовятся к выходу. 

Как рассказали в tg-канале, очередь на первый паром в Керчи растянулась на три километра. 

Напомним, что СК России возбудил уголовное дело о взрыве грузового транспорта на Крымском мосту, которое повлекло за собой повреждения автомобильной части переправы и возгорание семи железнодорожных цистерн с топливом. 

Спасатели уже потушили пожар на Крымском мосту.

Ранее на Piter.tv:  на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Фото: Телеграм / Shot

 

 

Теги: взрыв в керчи, керчь, паром, переправа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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