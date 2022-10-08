Керченская паромная переправа начала работу

Очередь на первый паром в Керчи растянулась на три километра.

После взрыва на Керченском мосту для организации сообщения между Крымом и материком ввели в работу паромы. Переправа уже возобновила движение. Об этом сообщили в Минтрансе.

Первый паром начал подготовку к погрузке. Еще три готовятся к выходу.

Как рассказали в tg-канале, очередь на первый паром в Керчи растянулась на три километра.

Напомним, что СК России возбудил уголовное дело о взрыве грузового транспорта на Крымском мосту, которое повлекло за собой повреждения автомобильной части переправы и возгорание семи железнодорожных цистерн с топливом.

Спасатели уже потушили пожар на Крымском мосту.

Ранее на Piter.tv: на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Фото: Телеграм / Shot