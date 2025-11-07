Паром с автомобилями перевернулся на Телецком озере на Алтае

На момент ЧП на пароме находились две машины.

Опрокидывание парома произошло в акватории Телецкого озера рядом с водопадом Чоодор на маршруте мыс Кырсай – Артыбаш в Республике Алтай. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, паром с двумя автомобилями передвигался по маршруту без пассажиров. Капитан судна самостоятельно выбрался на берег. Пострадавших в результате происшествия нет.

В МЧС Республики Алтай подтвердили, что капитан судна не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины опрокидывания парома. На месте ЧП работают спасатели МЧС.

Горно-Алтайская транспортная прокуратура проводит проверочные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

Ранее мы сообщали, что шесть человек погибли в результате крушения парома на Бали.

Фото: ВКонтакте/МЧС России по Республике Алтай