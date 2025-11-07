Паром с автомобилями перевернулся на Телецком озере на Алтае

Опрокидывание парома произошло в акватории Телецкого озера рядом с водопадом Чоодор на маршруте мыс Кырсай – Артыбаш в Республике Алтай. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, паром с двумя автомобилями передвигался по маршруту без пассажиров. Капитан судна самостоятельно выбрался на берег. Пострадавших в результате происшествия нет.
В МЧС Республики Алтай подтвердили, что капитан судна не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины опрокидывания парома. На месте ЧП работают спасатели МЧС.
Горно-Алтайская транспортная прокуратура проводит проверочные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.
Ранее мы сообщали, что шесть человек погибли в результате крушения парома на Бали.
Фото: ВКонтакте/МЧС России по Республике Алтай
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