Погибли трое мужчин и трое женщин.

Шесть человек погибли в результате крушения парома у берегов Бали. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на руководителя отдела полиции района Джембрана Ади Вибаву.

Паром направлялся с острова Ява на Бали. Он перевернулся в водах гавани Гилиманук на Бали. В этот момент на борту судна было 15 членов экипажа и 41 пассажир. Спасательной бригаде удалось доставить на берег 31 пассажира. Восемь из них получили ранения. По меньшей мере скончались трое женщин и трое мужчин.

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Видео: Youtube/Adab Dulu Baru Ilmu