В России зафиксирован новый штамм коронавируса "Дельта плюс"

Пациентка легко перенесла заболевание.

В России обнаружили новый штамм коронавируса "Дельта плюс". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На прошлой неделе замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко сообщила, что одна из пациенток заразилась новым штаммом коронавируса. Тогда в Роспотребнадзоре отметили, что изучают эти данные. В результате специалисты пришли к выводу, что девушка действительно заболела штаммом "Дельта плюс".

Здесь все закончилось благополучно. Но хотела бы обратить внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова подчеркнула, что на прошлой неделе заболеваемость выросла во всех регионах страны. Она попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать проект Роспотребнадзора о запрете массовых мероприятий.

Ранее мы сообщили, что Минздрав РФ подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19.

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