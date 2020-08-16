Минздрав РФ подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19

Министерство здравоохранения России подготовила методические указания по вакцинации переболевших коронавирусом. Об этом во вторник заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Данные указания утверждены министерством здравоохранения. В ближайшее время их направят во все регионы России. Переболевшим коронавирусом рекомендовано через полгода после болезни. Это поможет в достижении коллективного иммунитета.
Мы, с учетом мнения наших ученых, специалистов в области иммунологии, вирусологии, подготовили изменения в методические рекомендации. И с учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в РФ будет разрешено проводить вакцинацию после шести месяцев после перенесенного заболевания и после шести месяцев после предыдущей вакцинации первичной.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Ранее мы сообщили, что Мурашко рассказал, почему сорвалась вакцинация от COVID-19 в России.
Видео: Правительство России
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