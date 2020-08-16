Минздрав РФ подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19

Россияне могут вакцинироваться через полгода после болезни.

Министерство здравоохранения России подготовила методические указания по вакцинации переболевших коронавирусом. Об этом во вторник заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Данные указания утверждены министерством здравоохранения. В ближайшее время их направят во все регионы России. Переболевшим коронавирусом рекомендовано через полгода после болезни. Это поможет в достижении коллективного иммунитета.

Мы, с учетом мнения наших ученых, специалистов в области иммунологии, вирусологии, подготовили изменения в методические рекомендации. И с учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в РФ будет разрешено проводить вакцинацию после шести месяцев после перенесенного заболевания и после шести месяцев после предыдущей вакцинации первичной. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Ранее мы сообщили, что Мурашко рассказал, почему сорвалась вакцинация от COVID-19 в России.

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