Мурашко рассказал, почему сорвалась вакцинация от COVID-19 в России

Министр полагает, что молодое поколение считает, что ситуация под контролем и вакцинироваться не обязательно.

Глава Минздрава Михаил Мурашко обвинил 90-е и ментальность россиян в провале прививочной кампании в России. Об этом он заявил в интервью Владимиру Познеру на Первом канале.

По оценке Мурашко, у молодого поколения сформировалась самоуспокоенность. Он утверждает, что "осталась с 90-х свобода нравов и свобода личного мнения". Министр потребовал изменить отношение к безопасности.

По последним данным вакцинацию прошли 23 млн россиян. Пока этой цифры недостаточно для выработки коллективного иммунитета. После ужесточения ограничений темпы вакцинации выросли.

Ранее мы сообщили, что россиян предупредили об угрозе повторного заражения COVID-19.

Видео: Youtube/Первый канал