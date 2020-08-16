Россиян предупредили об угрозе повторного заражения COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что переболевшие коронавирусом могут повторно заразиться. Об этом она заявила на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.
Голикова напомнила, что переболевшие коронавирусом граждане имеют устойчивый иммунный ответ, который сохраняется на полгода. Затем антитела постепенно пропадают.
Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый, гуморальный и клеточный иммунный ответы у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным угасанием до 9-12 месяцев.
Татьяна Голикова, вице-премьер
Вице-премьер уточнила, что прививочная кампания будет продолжаться до тех пор, пока у населения не будет коллективного иммунитета. Только так получится победить коронавирус. Накануне Голикова подчеркнула, что к сентябрю 2021 года в России появится коллективный иммунитет.
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