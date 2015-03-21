Нидерланды обвинили Россию в опасных полетах рядом с фрегатом

Фрегат проплывал недалеко от Крыма. Внезапно в воздухе появились российские истребители.

Министерство обороны Нидерландов выступило с обвинениями в адрес российских истребителей. По их данных, они слишком близко пролетали над фрегатом ВМС Нидерландов Evertsen.

Инцидент произошел в прошлый четверг, 24 июня. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что российские самолеты несколько часов кружили вокруг фрегата, симулируя атаки на корабль. В Минобороны добавили, что истребители были вооружены ракетами класса "воздух – поверхность", предназначенными для поражения фрегата с воздуха. В Нидерландах посчитали, что данная ситуация не соответствует нормам международного права. Подобные действия противоречат договору INCSEA.

Известно, что фрегат выполнял патрулирование вместе с британским HMS Defender. Именно этот корабль на прошлой неделе стал объектом, который сменил курс под угрозой предупредительных залпов.

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