ЕС выразил сожаление из-за выхода Белоруссии из "Восточного партнерства"

Минск пошел на этот шаг из-за санкций, которые ввел ЕС в отношении республики.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали заявила, что объединение жалеет о решении властей Белоруссии выйти из программы "Восточного партнерства". Об этом информирует ТАСС.

Минск пошел на этот шаг из-за санкций, которые ввел ЕС в отношении республики.

Евросоюз сожалеет о решении режима Лукашенко приостановить свое участие в программе "Восточного партнерства". Эта программа направлена на укрепление отношений между Евросоюзом и странами-партнерами, в частности, принося конкретные выгоды гражданам этих стран. Набила Массрали, представитель внешнеполитической службы ЕС

По ее словам, данное решение Минска показывает пренебрежение властей республики к собственному народу, для которого проекты "Восточного партнерства" приносят лишь пользу. Массрали подчеркнула, что, несмотря на это ЕС, будет поддерживать стремление белорусов к демократическим устремлениям.

Кроме того, она назвала "шагом к самоизоляции" призыв Минска отозвать для консультаций посла ЕС из Белоруссии.

Напомним, 21 июня Евросоюз ввел дополнительные санкции в отношении Белоруссии. Ограничения коснулись 78 физических лиц и восьми организаций. В ЕС отметили, что данные санкции могут быть расширены в том случае, если власти республики не поменяют "свою схему действий". На данный момент ограничения действуют суммарно на 166 белорусов, включая президента страны Александра Лукашенко, а также на 15 организаций.

Ранее глава МИД Литвы раскритиковал приостановку Белоруссией участия в "Восточном партнерстве".

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